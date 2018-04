Presidente da Colômbia é operado com sucesso

Santos chegou na clínica sob forte esquema de segurança e aparentava confiança. "Se Deus quiser, tudo vai sair bem", disse ele para jornalistas.

Na segunda-feira o presidente convocou uma coletiva de imprensa para revelar que seus médicos detectaram um câncer não agressivo na próstata. Segundo ele, as chances de cura são de 97%. O médico Sebastián Quintero, da Liga Colombiana contra o Câncer, explicou que sob condições normais deve o presidente estar recuperado em 15 dias. As informações são da Associated Press e Dow Jones.