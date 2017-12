Presidente da Colômbia enfrentará temas difíceis em Washington O presidente eleito da Colômbia, Álvaro Uribe Vélez, inicia nesta terça-feira seus contatos em Washington precedido por uma reafirmação do Departamento de Estado de que tudo que espera dele é a continuidade das campanhas contra as drogas e o terrorismo. Depois de reunir-se nesta segunda em Nova York com o secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, na capital dos EUA, Uribe deve enfrentar perguntas difíceis, em razão tanto da polarização do Congresso a respeito da efetividade da ajuda americana a seu país quanto pelo ativismo dos grupos de defesa dos direitos humanos. Uribe terá de "lutar" em duas frentes: de um lado, confirmará a gestão iniciada pelo atual presidente, Andrés Pastrana, visando estender ao campo militar a ajuda à Colômbia, e de outro, dará garantias de que atuará em favor dos direitos humanos e explicará a economia de guerra que pretende aplicar durante seu governo de quatro anos. Embora no Congresso americano predomine o ceticismo, e entre os grupos de direitos humanos, a decepção, Uribe pode ter o benefício da esperança que é concedida a todo novo governo - particularmente ao seu, que se instalará em 7 de agosto apoiado por uma preferência eleitoral sem precedentes nas urnas. "De modo geral, o que esperamos na Colômbia é a continuação da luta contra o narcotráfico e o terrorismo", disse o porta-voz Richard Boucher falando sobre a chegada e as atividades de Uribe em Washington nos próximos três dias. Em um indício da importância do tema, duas das três entrevistas que ele terá com membros do gabinete do presidente George W. Bush têm relação com a defesa e a segurança nacional - temas dos quais deve tratar no Pentágono e na Casa Branca. Uribe iniciará seus contatos na terça-feira entrevistando-se com o diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Horst Koehler; em seguida se encontrará com o secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, e com o presidente do Banco Mundial, James Wolfensohn. Na quarta-feira, verá o secretário de Estado, Colin Powell, e na quinta se reunirá com a assessora de Segurança Nacional, Condoleezza Rice, intercalando a cada dia visitas ao Capitólio.