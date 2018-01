Presidente da Coréia conhece réplica da Mir Em meio à luta contra um câncer de pulmão e fígado, o presidente boliviano, Hugo Bánzer, de 75 anos, renuncia hoje ante o Congresso em Sucre, capital da Bolívia, em favor de seu vice, Jorge Quiroga. Ontem, em Santa Cruz de La Sierra, no sudeste do país, Bánzer presidiu a última reunião com seu gabinete de ministros, na qual decretou o congelamento do preço dos combustíveis por um ano. "Não vou completamente, sempre estarei com vocês", disse Bánzer aos seus colaboradores mais próximos ao fim da reunião, na sede da prefeitura local. Bánzer retornou de Wasghington, onde faz tratamento médico, na sexta-feira, e dirigiu-se a Santa Cruz, onde tem sua residência, para evitar a altitude de 3.600 metros de La Paz - sede administrativa do país -, onde a respiração seria mais difícil. Bánzer, que antes de eleger-se constitucionalmente em 1997 já tinha governado a Bolívia como ditador entre 1971 e 1978, ainda se manterá no primeiro plano da política boliviana como líder do partido governista, a Ação Democrática Nacional (ADN). A decisão de renunciar já havia sido tomada há duas semanas, ainda em Washington, e divulgada pelo ministro da Informação da Bolívia, Manfredo Kempff. Após a reunião de ontem, Bánzer autorizou Quiroga, que também pertence à ADN, a formar um novo ministério. Da solenidade de renúncia e posse do novo presidente participarão só 150 pessoas, entre ministros, congressistas e autoridades militares.