Presidente da Hungria assina nova Constituição

Com a assinatura presidencial, a nova Carta Magna húngara - aprovada pelo Parlamento há uma semana - entrará em vigor em 1º de janeiro de 2012. A Constituição gerou muitas críticas não apenas da oposição, como também de grupos internacionais de defesa dos direitos humanos, como a Anistia Internacional, que afirmou na semana passada que a lei "viola os padrões internacionais e europeus dos direitos humanos".

Schmitt é um aliado do primeiro-ministro Viktor Orban, cujo partido de centro-direita Fidesz tem uma maioria de dois terços no Parlamento e que definiu a assinatura da Constituição, numa segunda-feira logo após a Páscoa, como "um sinal do destino". As informações são da Dow Jones.