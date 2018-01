Presidente da Índia convida Sonia Gandhi para encontro A presidente do Partido no Congresso da Índia, Sonia Gandhi, foi convidada nesta segunda-feira para encontro com o atual presidente do país para discutir a formação do novo governo, iniciativa formal que prepara o caminho para que assuma o cargo de primeira-ministra. O presidente A.P.J. Abdul Kalam convidou Sonia, que é líder de uma aliança multipartidaria de oposição, "para encontrá-lo hoje à noite ou amanhã cedo, de acordo com sua conveniência, para discussões", disse o secretário de imprensa S.M.Khan em nota. O presidente deve pedir a Sonia que assuma o cargo de primeiro-ministro, sucedendo Atal Nihari Vajpayee.