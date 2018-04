Presidente da Inguchétia é ferido em atentado O presidente da conturbada república da Inguchétia, Yunus Bek Yevkurov, foi gravemente ferido pela explosão de um carro-bomba quando passava com sua comitiva na periferia de Nazran, maior cidade da região, segundo uma porta-voz do Ministério do Interior. O atentado também causou mortes e deixou feridos outros membros da comitiva. Yevkurov é a terceira autoridade da Inguchétia a sofrer atentado nas últimas três semanas e quarta neste mês. A turbulenta república do Norte do Cáucaso é vizinha à Chechênia.