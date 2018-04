Presidente da Ingushétia é ferido em ataque

O presidente da Ingushétia, Yunus-bek Yevkurov, foi ferido nesta segunda-feira, 22, quando uma bomba plantada à beira da estrada explodiu próximo de seu veículo. A Ingushétia é uma república russa vizinha da Chechênia.

Já a agência France Press afirma que o estado de Yevkurov é grave. "Executaram um atentado contra a vida do presidente. Neste momento seu estado é grave", declarou à AFP um porta-voz do presidente, acrescentado que o ataque ocorrreu por volta das 8h30 (horário local, 4h30 GMT ou 1h30 no Brasil).

De acordo com algumas informações, o irmão do presidente, Uvais, estaria entre os mortos. Todas as forças de segurança da região se encontram de alerta elevado, acrescentaram as fontes. O presidente Dmitry Medvedev condenou o ataque "terrorista" e ordenou aos chefes do Ministério do Interior e ao serviço de segurança que comecem uma investigação.

A explosão, com o equivalente a 70 Kg de TNT, matou um e feriu outros três, informou a Reuters. Um médico do hospital em Nazran, onde o presidente se submete à cirurgia, disse que Yevkurov está sob respiração artificial. O médico, que pediu para não ser identificado, disse "que é difícil ver alguém pode sobreviver" a uma forte explosão como essa.

O secretário de imprensa da Ingushetia, Kaloi Akhilgov, que fez o relato de o presidente estar no hospital, disse que Yevkurov "tem ferimentos de média gravidade. Ele está consciente."

Conforme a agência Interfax, três guarda-costas do presidente morreram por causa da explosão, que ocorreu na cidade de Nazran, a maior da Ingushetia.

No entanto, outra fonte, citada pela agência RIA Novosti, assegurou que não houve nenhum morto. "Na explosão ficaram feridos o presidente, seu irmão Uvais e um de seus guarda-costas. Todos eles foram hospitalizados", diz a fonte.

Investigações federais disseram que um automóvel que estava estacionado em um dos lados da via detonou na passagem do carro de Yevkurov. Várias outras pessoas ficaram feridas ou mortas no ataque, disseram investigadores federais.

A maior parte da violência está vinculada às guerras da Chechênia nos últimos 15 anos, mas é potencializada pela pobreza, corrupção, tensões entre grupos étnicos e a ascensão do radicalismo islâmico.

No último 10 de junho, pistoleiros mataram a vice-presidente do Tribunal Supremo da região em frente a um playground em Nazran quando a magistrada deixava os filhos no lugar.

Três dias depois, um ex vice-primeiro ministro foi morto a tiros quando estava nas proximidades de sua casa em Nazran.

Em 5 de junho, o principal funcionário de Daguestão, na região do Cáucaso norte, foi assassinado por um franco-atirador quando estava parado perto de um restaurante, onde fazia uma celebração.

Esse atentado fez com que o presidente russo Dimitri Medvedev viajasse ao Daguestão para ressaltar a campanha do Kremlin para pacificar a região.

