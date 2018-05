Presidente da Islândia desiste de reeleição O presidente da Islândia, Olafur Ragnar Grimsson, no cargo desde 1996, anunciou que não vai tentar a reeleição para o quinto mandato no final deste ano. "Quando as tarefas de um chefe de estado não me forem mais incumbidas, estarei livre para me ater aos ideais e aos assuntos que me importam", afirmou, durante um discurso televisionado.