Presidente da Itália e Berlusconi discutem novo governo O presidente da Itália, Giorgio Napolitano, tem uma reunião hoje com o ex-premiê Silvio Berlusconi para discutir a formação de um novo governo. O encontro faz parte de uma consulta com representantes de partidos políticos para determinar se o líder do partido Democrata, Matteo Renzi, tem apoio suficiente.