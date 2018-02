Presidente da Itália pede estabilidade no governo

O primeiro-ministro do país, Enrico Letta, reuniu-se com Berlusconi nesta terça-feira após uma corte de Milão ter condenado o ex-premiê a sete anos de prisão e perda de direitos políticos por toda a vida, em um processo no qual ele era acusado de ter mantido relações sexuais com uma menor de idade e ter abusado de seu poder como premiê para encobrir o caso.

Berlusconi não tem um papel oficial no governo, mas ainda exerce grande influência sobre a grande coalizão de Letta, formada após as eleições inconclusivas de fevereiro. Fonte: Associated Press.