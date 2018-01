Presidente da Libéria marca data para deixar o poder O presidente da Libéria, Charles Taylor, anunciou neste sábado que deixará o poder no dia 11, curvando-se a um ultimato de líderes da África Ocidental no momento em que combates voltavam a sacrificar a capital. A transferência de poder ocorrerá numa reunião conjunta do Congresso, disse Taylor a repórteres. Ele fez o anúncio depois de reunião com enviados de países oeste-africanos, que foram a Monróvia negociar sua renúncia como forma de estancar a sangrenta guerra civil que em dois meses já deixou mais de mil mortos. Enquanto Taylor discutia com os diplomatas, a luta continuava intensa na capital. Forças do governo desfecharam uma ofensiva para tentar recuperar três pontes estratégicas na região portuária, que estão sob controle rebelde. Um porta-voz do governo garantiu que as pontes foram retomadas.