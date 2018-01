Presidente da Macedônia morre em acidente de avião O avião em que se encontrava o presidente da Macedônia, Boris Trajkovski, caiu numa região montanhosa ao sudeste da Bósnia nesta manhã. Trajkovski iria participar de uma conferência sobre investimento internacional. A morte do presidente, de 47 anos, foi confirmada por um porta-voz de seu partido. No avião presidencial encontravam-se outras autoridades do governo. A polícia bósnia afirmou que destroços foram encontrados cerca de 80 quilômetros ao sul de Sarajevo. Não há informação sobre sobreviventes.