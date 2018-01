Presidente da Nicaraguá Daniel Ortega anuncia adesão à Alba O novo presidente da Nicarágua, o sandinista Daniel Ortega, anunciou na quarta-feira a adesão de seu país à Alternativa Bolivariana das Américas (Alba), opção proposta pela Venezuela contra a Área de Livre-Comércio para as Américas (Alca). Em discurso para mais de 100 mil pessoas na Praça João Paulo II, às margens do lago de Manágua, após tomar posse como presidente, Ortega disse que se incorporará à Alba, formada por Venezuela, Bolívia e Cuba, num ato oficial nesta quinta-feira. "Vamos entrar para a Alba", disse, entre o presidente venezuelano, Hugo Chávez, o da Bolívia, Evo Morales. O vice-presidente de Cuba, José Ramón Machado, também estava no comício. Após anunciar a incorporação da Nicarágua à Alba, Ortega pediu à multidão que levantasse suas mãos para apoiar sua decisão. "Entramos para a Alba?", perguntou três vezes Ortega. Dezenas de milhares de seguidores gritaram "sim". Sobre o Tratado de Livre-Comércio que a Nicarágua e outros países da América Central, assim como a República Dominicana, assinaram com os Estados Unidos (DR-Cafta), Ortega disse que vai continuar "lutando para melhorar as condições". Para ele, o DR-Cafta não considera as assimetrias dos países e pediu aos Estados Unidos "uma política econômica justa para a América Latina".