Presidente da Nicarágua teme o assassinato de Barack Obama O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, disse no domingo que teme pela segurança do democrata Barack Obama, pré-candidato à Presidência dos Estados Unidos. Obama, senador por Illinois, está em vantagem em relação à rival, a ex-primeira dama Hillary Clinton, já que tem mais delegados que votarão nele nas Convenções do partido. "Ele está se movendo para conquistar o governo de um império. Já viu o que acontece aos que tentam implementar mudanças? Como assassinaram Kennedy?", disse Ortega a jornalistas, em Montevidéu. "Tudo indica que (Obama) será (candidato à presidência), a não ser que o assassinem. Temo esta possibilidade, infelizmente os Estados Unidos são assim", disse o presidente. O pré-candidato democrata gerou polêmica recentemente, ao dizer que estaria disposto a se reunir com líderes de países hostis aos Estados Unidos, como o Irã e Cuba, acrescentando que manteria o embargo, mas faria ofertas para normalizar as relações com estes países. "Obama tem de cuidar de sua segurança(...) Há grupos racistas, totalmente extremistas, e as armas são compradas como confeitos (nos Estados Unidos)", disse Ortega. Caso eleito na Convenção Democrata, Obama será o primeiro candidato negro à Casa Branca. "Obama conta com o respaldo do povo norte-americano. O fato de ele estar disposto a abrir um diálogo sem condições com Cuba é um elemento positivo", acrescentou. O presidente da Nicarágua encerrou o Fórum de São Paulo no domingo e deixa a capital uruguaia na segunda-feira, depois de reunir-se com o presidente do país, Tabaré Vázquez. (Reportagem de Conrado Hornos)