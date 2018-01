Presidente da Nigéria lidera apuração de votos O presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo, liderava neste domingo com certa folga a apuração da eleição presidencial realizada neste sábado. Com pouco mais de 20% de votos apurados, Obasanjo tem 69%, contra 26% do rival mais próximo, Muhammadu Buhari. Pelo menos seis pessoas morreram neste domingo num confronto com a polícia na região de Bayelsa. Em outras cidades a polícia fez disparos para dispersar manifestantes.