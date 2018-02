Presidente da petroleira Total morre em acidente aéreo

O presidente e diretor executivo da companhia francesa Total, Christophe de Margerie, morreu na noite de segunda-feira num acidente aéreo no aeroporto Vnukovo, em Moscou, na Rússia.

O dirigente da companhia de petróleo francesa tinha 63 anos e estava na país para participar de uma reunião com o conselho consultivo de política externa do governo, segundo um porta-voz da Total.

De acordo com autoridades do aeroporto, de Margerie e os outros três tripulantes do voo morreram após o jato em que estavam a bordo bater num caminhão que removia neve da pista enquanto tentava decolar com pouca visibilidade. Fonte: Dow Jones Newswires.