Presidente da Romênia retorna ao cargo

Basescu chegou no início desta terça-feira no palácio presidencial de Cotroceni sem falar com a imprensa. Ele venceu os esforço de inimigos políticos para removê-lo do cargo, que afirmavam que o presidente violou a Constituição. Menos de 50% dos eleitores compareceram ao referendo de 29 para julho, apesar da maioria ter votado pelo impeachment.

Os Estados Unidos e União Europeia criticaram o governo de centro-esquerda pela forma como conduziu o processo, expressando dúvidas quanto ao comprometimento do país com o Estado de Direito e as normas democráticas.

Na segunda-feira, o Parlamento romeno ratificou a decisão da Corte Constitucional que cancelou o referendo. As informações são da Associated Press.