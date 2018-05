Presidente da Rússia sugere que não tentará reeleição

Apesar de Medvedev ter dito há alguns dias que não exclui a possibilidade de buscar um segundo mandato nas eleições de março de 2012, analistas acreditam que Putin tentará retornar à presidência do país.

Medvedev, de 45 anos, declarou à emissora local de televisão Dozhd que pretende, ao fim de seu mandato, trabalhar em Skolkovo, um subúrbio moscovita que tenta desenvolver um polo de alta tecnologia similar ao Vale do Silício, na Califórnia. "Eu gostaria de participar dos processos relacionados à promoção dessas novas tecnologias, em Skolkovo ou em outras instituições, seja investindo em novos empreendimentos ou como alguém envolvido no desenvolvimento desse negócio", declarou o presidente russo.

Estudioso e com ar jovial, Medvedev considera-se um "fã" das novas tecnologias. Ele usa ativamente as redes sociais e os blogs, ao mesmo tempo em que tenta impulsionar ambiciosos planos para a modernização da economia russa. As informações são da Associated Press.