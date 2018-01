Presidente da Síria elogia relação entre seu país e o Irã O presidente sírio, Bashar al-Assad, destacou neste domingo, 11, o grande entendimento que existe entre seu país e o Irã, na reunião com o ministro da Defesa iraniano, Mustafa Najar. Segundo um comunicado governamental, Assad destacou "a cooperação existente entre os exércitos de ambos os países" e explorou "as formas de aumentar a amizade entre Síria e Irã". Na reunião, Assad e Najar relembraram os últimos eventos na região, como a conferência internacional realizada em Bagdá para analisar a situação do conflito iraquiano, da qual participaram também os Estados Unidos. Pouco antes, Assad tinha recebido uma delegação da organização International Crisis Group, liderada pelo ex-ministro de Exteriores australiano, Gareth Evans, com quem discutiu o processo de paz no Oriente Médio.