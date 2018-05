Presidente da Síria forma novo governo após protestos

DAMASCO - O presidente da Síria, Bashar al-Assad, formou um novo governo nesta quinta-feira, 14, informou a Reuters. Segundo a agência de notícias estatal Sana, o ato é para acalmar os manifestantes que pedem reformas.

Veja também:

Gustavo Chacra: Assad: reformista ou autocrata?

Infográfico: A revolta que abalou o Oriente Médio

Galeria de fotos: Veja imagens dos protestos na região

O primeiro-ministro sírio, Adel Safar, que assumiu o cargo recentemente, formou o novo governo hoje. Segundo uma rede de televisão estatal, o ato foi promulgado pelo presidente em um decreto.

A Síria tem sido abalada desde 15 de março por protestos, que eclodiram na cidade de Derra e se espalharam por todo o país. Os manifestantes exigem reformas políticas.

Adel Safar era ministro da Agricultura no governo de Naji al-Otari, que renunciou ao mandato em 29 de março, após o início dos protestos. Há duas semana, Assad demitiu seu gabinete e nomeou Safar.

Prisioneiros

Em outro desdobramento relacionado, e televisão estatal síria informou que o presidente al-Assad ordenou nesta quinta-feira a soltura de centenas de prisioneiros no país envolvidos com os protestos pró-reformas

De acordo com a informação da TV, a maioria das pessoas presas nas manifestações, que começaram há cerca de um mês no país, deverão ser soltas, com exceção daquelas que tenham envolvimento direto em "atos criminais".

À exemplo da reforma no governo, o anúncio sobre a soltura dos prisioneiros vem em resposta às exigências da população. O presidente está buscando acalmar os manifestantes com concessões que atendam suas reivindicações.

Com AP, Reuters