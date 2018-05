Presidente da Síria manda soltar manifestantes presos

A TV estatal afirmou ainda que o primeiro-ministro formou um novo gabinete. Assad dissolveu seu gabinete há duas semanas, em uma das várias concessões anunciadas por ele para tentar conter os protestos contra o governo. O presidente apontou o primeiro-ministro Adel Safar, que formou um novo governo hoje.

Os protestos começaram na Síria há um mês e ganharam força, com dezenas de milhares de pessoas nas ruas pedindo reformas políticas em um dos países mais autoritários do Oriente Médio. Mais de 200 pessoas foram mortas durante os distúrbios, segundo o principal grupo da Síria pela democracia, a Declaração de Damasco.

O anúncio da libertação dos presos é a maior concessão já feita por Assad para aplacar os protestos. Um funcionário sírio disse que uma delegação da província de Deraa, epicentro dos protestos, encontrou-se com o presidente hoje. Segundo a fonte, que pediu anonimato, essa reunião é parte dos esforços para acalmar a situação em Deraa, uma empobrecida província onde o levante começou. As informações são da Associated Press.