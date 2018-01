Presidente da Síria promete cooperação total para aplicação da resolução da ONU O presidente sírio, Bashar al-Assad, prometeu nesta sexta-feira que irá cooperar totalmente com a ONU para a aplicação da resolução 1701 do Conselho de Segurança e que intensificará o controle da fronteira com o Líbano, afirmou o secretário-geral da ONU, Kofi Annan. "O presidente Assad prometeu que a Síria ajudará totalmente a aplicar a resolução 1701", disse Annan. Annan acrescentou que a Síria "prometeu aumentar o controle de sua fronteira com o Líbano". O secretário-geral disse que o governante sírio lhe prometeu que tomaria as medidas necessárias para estreitar as relações com as forças de segurança libanesas neste assunto. A resolução 1701, que conduziu ao fim das hostilidades entre Israel e a milícia do Hezbollah, estipula também o posicionamento de tropas libanesas e multinacionais sob o comando da ONU no sul do Líbano. Annan acrescentou que as conversas com o presidente sírio tinham sido "longas e construtivas para a aplicação da resolução 1701" Além disso, comentou que Assad lhe mostrou suas objeções a respeito do posicionamento de tropas estrangeiras ao longo da fronteira sírio-libanesa, o que a Síria considera uma "agressão" contra seu território. O secretário-geral insistiu em que o objetivo de sua visita é "garantir a aplicação plena da resolução 1701 que não só implica no cessar-fogo entre Hezbollah e Israel, mas confirma a necessidade de uma visão de futuro para alcançar uma paz global no Oriente Médio, que ponha sobre a mesa todos os assuntos". Annan explicou que, entre outras medidas, há uma tentativa para estabelecer postos de vigilância fronteiriça conjuntos entre Síria e Líbano para controlar a região. Quanto ao desarmamento das milícias existentes no Líbano, como estipula a resolução 1559 da ONU, Annan disse que Assad havia afirmado que a Síria "defende as decisões tomadas pelo Diálogo Nacional neste ponto". Diferentes grupos e líderes políticos libaneses participam do chamado Diálogo Nacional para tentar tomar decisões comuns e consensuais sobre os assuntos mais importantes da política Libanesa. Durante a conversa, Assad também mostrou sua disposição a restabelecer relações diplomáticas com o Líbano, e a delimitar as fronteiras entre os dois países. Annan acrescentou que insistiu com o chefe de Estado sírio na necessidade de realizar uma reunião entre Assad e o primeiro-ministro libanês, Fouad Siniora, "para melhorar as relações entre ambos os países". Após visitar Líbano, Israel e Jordânia, a passagem de Annan pela Síria, no marco da viagem pelo Oriente Médio para garantir a aplicação da resolução 1701, era considerada de grande importância já que Damasco, junto a Teerã, é acusado pela comunidade internacional de prestar apoio ao Hezbollah. Para a Síria, que louvou em várias ocasiões as ações armadas do grupo xiita contra Israel, o Hezbollah é um grupo de "resistência" à ocupação israelense dos territórios libaneses.