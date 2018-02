Presidente da Síria rejeita comparação com Egito e Líbia O presidente da Síria, Bashar Assad, disse em entrevista transmitida neste domingo que não tem medo de acabar como os líderes depostos da Líbia e do Egito, argumentando que não tem nada em comum com eles. Em uma de suas raras entrevistas à mídia ocidental desde o início dos protestos sangrentos no país, no ano passado, Assad disse que o que está acontecendo no Egito é diferente do que ocorre na Síria. "É uma situação completamente diferente", disse à rede de TV alemã ARD.