Presidente da Somália declara estado de emergência O presidente da Somália, xeque Sharif Sheik Ahmed, declarou hoje estado de emergência no país. O governo de Ahmed, apoiado pela Organização das Nações Unidas (ONU), luta contra uma insurgência islâmica, que quer derrubar o regime e instalar um Estado islâmico rígido. Ahmed disse que a declaração de emergência significa que "nossas forças estão em alerta completo". O governo da Somália não informou quais serão as mudanças práticas em razão do anúncio.