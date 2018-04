Presidente da Somália escapa de explosões pelo 2o dia seguido O presidente da Somália, Abdullahi Yusuf, escapou ileso no domingo depois do segundo dia de ataques com morteiros de suspeitos insurgentes islâmicos contra o complexo presidencial em Mogadíscio. A informação é de um dos assessores do presidente. Testemunhas disseram que os ataques de morteiros feriram pelo menos cinco pessoas. Um assessor presidencial disse à Reuters que Yusuf está em segurança e que os morteiros não caíram perto de seu apartamento presidencial. "Cinco morteiros foram disparados contra a casa do presidente. Um deles caiu diante do portão do palácio, ferindo duas mulheres e três homens", disse à Reuters pelo telefone a testemunha Abdulahi Mohamed. "Outro morteiro caiu dentro do complexo, e outros explodiram nas esquinas do palácio." O governo interino de Abdullahi Yusuf e seus aliados militares etíopes combatem partidários armados de um movimento islâmico que controlou Mogadíscio e boa parte do sul da Somália por seis meses em 2006 até ser derrubado pelas forças aliadas. Os moradores da capital somali dizem que a violência vem se agravando nas últimas semanas, com ataques insurgentes crescentes contra posições militares e delegacias de polícia. (Reportagem de Aweys Yusuf e Abdi Sheikh)