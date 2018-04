Presidente da Somália escapa ileso de ataque com morteiro O presidente da Somália, Abdullahi Yusuf, escapou ileso de um ataque realizado com morteiros na residência oficial na capital do país, neste sábado, horas após retornar a Mogadíscio de uma viagem internacional, de acordo com um de seus assessores. "Quatro morteiros foram disparados contra o palácio presidencial. Três deles caíram do lado de fora, enquanto um deles caiu dentro do complexo de prédios. Ninguém se feriu", disse à Reuters o assessor, que não quis ser identificado. Ele confirmou que Yusuf estava no complexo de prédios presidenciais no momento do ataque, mas não estava claro se o alvo principal era o presidente. Yusuf chegou a Mogadíscio durante a manhã, após uma viagem internacional para procurar cuidados médicos. O presidente de 73 anos, que realizou um transplante de fígado há aproximadamente 14 anos, deixou a Somália no dia 4 de janeiro, com problemas de saúde. O porta-voz do presidente, Hussin Mohamud Hubsired, disse que "a prioridade (de Yussuf) é agilizar os trabalhos do governo" e dar continuidade ao esforço de reconciliação para estabelecer uma paz duradoura. Um grupo local de ativistas dos direitos humanos afirmou no sábado que cerca de 300 civis foram mortos em janeiro na cidade de Mosgadíscio. O presidente da Organização Elman para a Paz e os Direitos Humanos, Sudan Ali Ahmed, disse que 292 civis foram mortos e 385 feridos apenas no mês passado. Ahmed estimou que 2 milhões de somalis deixaram suas residências na capital desde que líderes islâmicos foram retirados de suas fortalezas em 2007, provocando a insurgência de membros remanescentes do movimento. Ahmed afirmou que possui 116 funcionários que trabalham disfarçados para obter os números de mortes. "Algumas vezes testemunhamos nós mesmos os incidentes e geralmente coordenamos (a situação) com os hospitais e a mídia", acrescentou, por telefone. A violência em Mogadíscio tem ocorrido por meio de ataques de insurgentes com granadas e com bombas de beira de estradas, atraindo a retaliação de tropas do governo e de aliados. (Reportagem de Aweys Yusuf)