Presidente da Somália nomeia novo primeiro-ministro O presidente da Somália, Sheik Sharif Sheik Ahmed, nomeou Mohamed Abdullahi Mohamed como o novo primeiro-ministro do país. Mohamed, que não é político, deve nomear um gabinete o mais rápido possível. Ele substitui Omar Abdirashid Ali Sharmarke, que deixou o cargo no mês passado e é um antigo rival do presidente.