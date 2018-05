Presidente da Sony deve renunciar ao cargo, diz jornal

A decisão coloca o sucessor Kazuo Hirai, atual vice-presidente da companhia, em posição de destaque para a vaga.

O objetivo da Sony é fazer uma drástica reestruturação mirando lucros, segundo o jornal Nikkei. O diário informa que a Sony deve divulgar a quarta perda consecutiva anual para o ano encerrado em março.

Stringer tornou-se presidente do conselho e diretor-executivo em 2005, como o primeiro presidente estrangeiro da Sony, ao passo que a presidência executiva veio em 2009.

Hirai teve papel importante no desenvolvimento do PlayStation, na década de 1990, e foi promovido a vice-presidente em abril do ano passado.

No ano passado, Stringer disse que Hirai era um "candidato óbvio" para sucedê-lo.

A empresa não confirmou as informações, alegando que nada foi determinado neste momento. As informações são da Dow Jones.