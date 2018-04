Presidente da Tunísia deixa o país, dizem funcionários

Mais cedo hoje, o governo do país informou que declarou estado nacional de emergência, proibindo reuniões públicas e autorizando as forças de segurança a atirar contra qualquer um que se recuse a obedecer suas ordens.

Ben Ali havia demitido hoje os integrantes de seu governo e convocou eleições antecipadas, que devem ocorrer em seis meses, informou a agência oficial de notícias TAP. O anúncio foi feito pouco após a polícia entrar em confronto com manifestantes na capital Túnis. O grupo chegou a subir no telhado do prédio do Ministério do Interior, um símbolo do governo linha-dura local.

Milhares de manifestantes marcham por Túnis hoje para exigir a renúncia de Ben Ali. Eles gritam frases como "Fora Ben Ali" e "Ben Ali, assassino!". Nas últimas semanas, explodiram os protestos contra o alto nível de desemprego e a corrupção. Oficialmente, 23 pessoas morreram em decorrência dos confrontos com a polícia, mas a oposição diz que o número é três vezes maior. Por causa dos distúrbios, milhares de turistas estão sendo retirados do país, localizado no norte da África.

Hoje o embaixador da Tunísia na Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco) renunciou em razão dos violentos distúrbios. Mezri Haddad disse à televisão francesa BFM que estava renunciando ao cargo porque não quer contribuir para algo que "é o oposto das minhas convicções e da minha consciência". As informações são da Associated Press e da Dow Jones.