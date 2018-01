Presidente da Turquia convence homem a não se suicidar

ANCARA - O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, convenceu um homem a não saltar de uma ponte, disse um funcionário de seu escritório neste sábado. A televisão turca mostrou imagens da caravana presidencial, que parou na ponte do Bósforo, em Istambul, onde um homem aparentemente estava a ponto de se jogar.

As imagens mostram que auxiliares de Erdogan disseram ao homem que o presidente queria falar com ele e o homem é escoltado até o carro. Erdogan não sai do veículo e mantém o celular colado ao ouvido, mas o homem coloca sua cabeça pela janela e é possível ver que os dois conversam.

Um funcionário da presidência disse à agência Associated Press que o homem estava deprimido, porque tinha problemas familiares. Erdogan prometeu ajudá-lo, segundo o funcionário, que pediu anonimato. /Associated Press