Presidente da Turquia propõe criar cidade no norte da Síria para abrigar refugiados

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, propõe construir uma nova cidade no norte da Síria para abrigar parte dos milhões de refugiados que precisaram fugir de suas casas devido à guerra civil no país, segundo informações da imprensa divulgadas neste sábado, 5.

Em um discurso na noite da sexta-feira 4, Erdogan disse que a cidade se situaria perto da fronteira turca, e afirmou que havia falado sobre a ideia com seu colega americano, Barack Obama. "Falamos disso com o senhor Obama, e inclusive estabelecemos as coordenadas, mas ainda não chegamos a um resultado", explicou Erdogan, segundo a agência Anatolia. O dirigente não forneceu nenhum prazo para a construção dessa cidade.

Segundo ele, a cidade teria uma área de 4.500 km2, tamanho similar ao das grandes aglomerações dos Estados Unidos, e as infraestruturas seriam erguidas com ajuda internacional. Os refugiados sírios poderiam ser realocados para esse local, declarou.

A Turquia propõe há tempos aos seus aliados ocidentais a criação de uma "zona segura" no norte da Síria para os refugiados. No entanto, esta é a primeira vez em que Erdogan propõe construir uma cidade.

A Turquia abriga atualmente 2,7 milhões de refugiados sírios, e não para de protestar pela falta de apoio internacional aos seus esforços de acolhida.

Pedido. A União Europeia pode precisar mais do que dobrar o auxílio financeiro já comprometido à Turquia para ajudar a manter milhões de refugiados sírios em seu território, disse o comissário alemão da UE, Guenther Oettinger, de acordo com a revista alemã Der Spiegel.

Na sexta, a Comissão Europeia anunciou, o primeiro pagamento de 3 bilhões de euros (US$ 3,3 bilhões) para ajudar a Turquia a pagar pelo auxílio. "A Europa deve considerar a possibilidade de mais auxílio financeiro para a Turquia além de 2017", disse Oettinger.

"Assumir a totalidade dos custos dos serviços que a Turquia está tendo ao acomodar e cuidar dos refugiados, a conta pode facilmente chegar a seis ou sete bilhões de euros por ano", disse Oettinger, um alto membro da União Democrática Cristã, mesmo partido da chanceler Angela Merkel.

O chanceler austríaco, Werner Faymann, propôs um novo fundo da UE para financiar os custos adicionais. "Na crise de imigração, precisamos de soluções europeias conjuntas", disse ele à revista. /AFP e REUTERS