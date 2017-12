Presidente da UCR se reúne com Adolfo Saá O presidente da UCR (União Cívica Radical), Angel Rozas, chegou à Casa Rosada para uma reunião com o presidente interino, Adolfo Rodríguez Saá. É o primeiro encontro oficial entre um representante radical com o novo governo justicialista após a renúncia de Fernando de la Rúa. Governador da província de Chaco, Angel Rozas figura na curta lista de presidenciáveis da UCR que poderiam concorrer às eleições de 3 de março. Porém, o partido ainda está definindo se participará das eleições. Leia o especial