Presidente da Ucrânia voltará ao trabalho na 2ª feira

Na quinta-feira, o presidente havia anunciado que ficaria sem trabalhar por algum tempo em razão de uma doença respiratória, mas não indicou quantos dias ficaria afastado do trabalho. O anúncio aumentou as preocupações de que ele estaria se afastando para preparar a declaração de estado de emergência no país, na medida em que a crise política ucraniana se aproxima de seu terceiro mês.

Neste domingo, os manifestantes que pedem a renúncia de Yanukovych realizaram um de seus maiores atos das últimas semanas, com cerca de 30 mil pessoas reunidas na principal praça do centro da capital, Kiev. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.