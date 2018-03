Presidente da União Cívica Radical renuncia na Argentina O governador da província argentina do Chaco, Angel Rozas, renunciou à presidência da União Cívica Radical (UCR), um dos partidos políticos mais tradicionais do país. Rozas disse que as controvérsias em torno da primária da UCR para a escolha do candidato da partido às próximas eleições presidenciais o deixaram sem opção, a não ser renunciar. Na primária, realizada em 15 de dezembro, a disputa foi entre os pré-candidatos Rodolfo Terragno e Leopoldo Moreau. Quase um mês após a realização, porém, o candidato da UCR à Presidência ainda não foi nomeado. A UCR é o partido de Fernando de la Rúa, que foi presidente da Argentina até renunciar em dezembro de 2001 após intensos protestos da população.