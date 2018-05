Presidente da Venezuela ameaça estatizar bancos

"Os bancos privados que não cumprirem seus deveres e não agirem de acordo com a Constituição, bem eu não terei nenhum problema em estatizá-los. Precisamos assegurar que a Constituição e as leis sejam cumpridas", disse Chávez em seu programa semanal de rádio e televisão.

O presidente afirmou que a lei está sendo violada pelos maiores bancos privados da Venezuela, o Baneso, o Banco Mercantil e o Banco Provincial, que é controlado pelo BBVA espanhol. Durante o programa, Chávez mencionou pelo nome o presidente do Banesco, Juan Carlos Escotet, a quem exortou a emprestar mais aos agricultores. "Se você não pode fazê-lo, me dê seu banco", disse o presidente.

Boa parte do programa de Chávez foi dedicada a discutir o aproveitamento de terras ociosas. "Precisamos acelerar a recuperação da terra", disse o presidente, que defendeu a expropriação de terras improdutivas para distribuição aos agricultores pobres. As informações são da Associated Press.