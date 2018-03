Presidente da Venezuela pede que oposição seja construtiva O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, pediu à oposição que seja construtiva e fez um apelo por um consenso para lidar com os problemas do país. "Eu peço a oposição que seja mais construtiva, para alcançarmos um consenso", disse Chávez, durante pronunciamento para a tevê. O presidente venezuelano falou à nação do palácio presidencial, onde centenas de pessoas que apóiam o governo estão reunidos. Esta tarde, mais de 150 mil manifestantes fizeram uma passeata pela cidade pedindo a renúncia dele. Chávez afirmou que não irá renunciar.