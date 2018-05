Presidente da Venezuela promove novo bloco regional

Chávez afirma concordar com o líder cubano Fidel Castro de que a formação da Celac será "o evento político de maior importância em 100 anos" na região. Segundo Chávez, o grupo incluiria países do México até a Argentina, mas excluiria os Estados Unidos e o Canadá.

Chávez falou a ministros de Relações Exteriores de vários países, dentre eles Brasil, Equador e Bolívia. Eles se reuniram em Caracas hoje para estabelecer as bases para uma cúpula regional, marcada para julho, na Venezuela. As informações são da Associated Press.