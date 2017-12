Presidente da WTC Association virá a SP em outubro O presidente da World Trade Centers Association (WTCA), Guy Tozzoli, disse que a 32ª Assembléia Geral da organização está confirmada, "agora mais do que nunca", apesar dos ataques terroristas às torres gêmeas em Nova York, nos Estados Unidos, ontem. O evento será de 14 a 17 de outubro, em São Paulo, e contará com a presença de Tozzoli. Ontem de manhã ele estava na saída dos túneis que ligam Nova Jersey a Manhattan, a caminho do prédio, quando viu um avião atingindo uma das torres. "Um ponto de referência global, criado para promover comércio, comunicação e compreensão foi reduzido a entulho nas mãos de terroristas dementes", afirmou, em mensagem aos 330 WTCs do mundo. Esta é a primeira vez que a WTC faz uma assembléia no Brasil. Está prevista a presença do presidente Fernando Henrique Cardoso, ministros e outras autoridades no evento, que reúne há 31 anos todos os WTCs do mundo. Tozzoli comentou que a não realização da assembléia seria uma maneira de dar aos terroristas "o prazer de ver seus objetivos consolidados". Ele enfatizou que os ataques de ontem não visaram atingir a organização WTCA, e sim o que os prédios simbolizavam, a "pujança americana, um cartão postal dos EUA." Este ano, o executivo e engenheiro foi indicado pela terceira vez para receber o prêmio Nobel da Paz. "É, sem dúvida, uma cruel ironia que a WTCA, que tanto se esforça para promover a paz entre as nações, tenha sua sede destruída por um ato tão maligno e destrutivo. Mas a despeito da situação de pesar e das perdas materiais, não nos sentimos atingidos enquanto organização", afirmou. Ele completou dizendo que vai continuar a promover o comércio internacional, e que a assembléia é uma maneira para ajudar o Brasil a ampliar suas exportações. Tozzoli é engenheiro e construiu as torres gêmeas. Em meados dos anos 60, o empresário David Rockfeller sugeriu a seu irmão Nelson, na época governador de Nova York, a revitalização do centro de Manhattan com a construção de um centro promotor de comércio internacional. A tarefa foi dada às autoridades portuárias, que designaram Tozzoli para idealizar e construir as torres, inauguradas em 1970, para abrigar a WTCA.