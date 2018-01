Presidente das Mães da Praça de Maio é denunciada por incitação à violência

BUENOS AIRES - A presidente das Mães da Praça de Maio, Hebe de Bonafini, foi denunciada por suposta "intimidação pública" e por "convocar à resistência" contra o governo de Mauricio Macri, afirmou na quarta-feira Guillermo Fanego, advogado que entrou com uma ação na justiça. O promotor Carlos Stornelli solicitou a abertura de uma investigação para investigar as alegações apresentadas recentemente por Fanego e pediu ao juiz Julián Ercolini que dispusesse as primeiras medidas de prova.

A denúncia surge após os comentários feitos em novembro pela representante do movimento, após a vitória do conservador Mauricio Macri no segundo turno das eleições presidenciais argentinas. "O inimigo voltou ao poder", disse na Bonafini na ocasião, que pediu à população que repudiasse a presença de Macri na Casa Rosada durante a posse do novo chefe de Estado argentino, no dia 10.

Para o advogado, a atitude da representante das Mães da Praça de Maio "é uma tentativa de sublevação contra a ordem constitucional" e uma "convocação à violência" contra "um governo constitucional".

Fanego se referiu aos diversos bloqueios de passagem na capital argentina, assim como uma série de mensagens divulgadas pela rede social Twitter, realizadas por um grupo apoiador do antigo governo, que "estavam incitando assaltos e atos de violência contra o governo que assumiu".

Bonafini "ainda não está acusada", esclareceu Fanego, à espera que o juiz reúna a informação necessária para constatar e "avaliar se cabe ou não julgar Bonafini e enquadrá-la diretamente à comissão de um crime".

O crime de incitação à violência pode ser punido com pena de três a seis anos de prisão, enquanto o atentado contra a ordem pública pode representar de três e oito anos de prisão.

Recentemente, a justiça da cidade de Buenos Aires condenou a fundação Mães da Praça de Maio a pagar 33 milhões de pesos (cerca de R$ 13,2 milhões), mais juros e despesas judiciais, por descumprir as cláusulas de dissolução de um contrato entre a entidade e Corporação Buenos Aires Sul. / EFE