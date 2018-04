Presidente das Maldivas diz-se pronto para investigação

Numa entrevista coletiva, Hassan disse querer uma investigação independente sobre as circunstâncias que levaram à queda de Nasheed. "Há mecanismos constitucionais para isso." Ele insistiu que ninguém questionou seu direito ao cargo de presidente, mas afirmou que "existem dúvidas sobre os eventos que precederam a posse. Esse é o motivo pelo qual estamos completamente abertos a uma investigação", acrescentou.

Quando Nasheed estava no poder, Hassan era vice-presidente. Nasheed renunciou na terça-feira após a polícia se unir a manifestantes contrários a seu governo e entrar em confronto com soldados do exército. Na ocasião, ele disse que sua permanência na presidência apenas aumentaria os problemas, mas no dia seguinte afirmou que foi retirado do cargo à força. O novo governo nega a acusação de golpe e insiste que Nasheed renunciou voluntariamente.

Os EUA, que inicialmente haviam reconhecido Hassan como novo presidente, disseram que agora precisam de uma investigação sobre o assunto porque a situação não estava clara. As informações são da Associated Press.