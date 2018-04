Presidente das Maldivas entrega o cargo após rebelião policial

O presidente das Maldivas, Mohammed Nasheed, o primeiro a ser democraticamente eleito no país, renunciou ontem em meio a confrontos entre a polícia e o Exército. A pequena nação insular do Oceano Índico vive uma onda de protestos desencadeada pela prisão de um juiz. O vice-presidente Mohammed Waheed Hassan tomou posse e pediu o fim da violência.

Eleito em 2008, Nasheed tornou-se conhecido como militante ambiental e pró-democracia. Ele chegou a ser preso em diversas oportunidades durante a ditadura de Maumoon Abdul Gayoom (1978-2008). A oposição, composta por partidos pró-Índia e islâmicos, o acusava de autoritarismo.

No começo do mês, o presidente ordenara a prisão do chefe da Suprema Corte, Abdullah Mohammed, acusado de parcialidade e corrupção. A decisão motivou a rebelião de policiais e de parte do Exército.

"Renuncio, pois não desejo governar com a força", disse Nasheed em pronunciamento na TV. "Não quero ferir nenhum maldivo." Fontes próximas ao presidente negaram que tenha havido uma pressão de parte dos militares por sua renúncia.

Centenas de maldivos tomaram as ruas da capital, Malé, para celebrar a renúncia. "Isso era esperado há muito tempo", disse o operário Mohamed Muthalib. "O país perdeu seus valores islâmicos e a corrupção destruiu a economia." / AP