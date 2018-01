Presidente de Angola desiste de disputar a reeleição O presidente de Angola, Eduardo dos Santos, anunciou nesta quinta-feira que não se candidatará às eleições do próximo ano. O governante Movimento Popular para a Libertação de Angola (MPLA) anunciou a decisão presidencial em uma entrevista à imprensa em Luanda, a capital angolana, após uma reunião do comitê central do partido na noite de quarta-feira. A notícia foi confirmada pela agência de notícias estatal portuguesa LUSA. "Já cumpri minha missão, a crise está totalmente controlada", disse Dos Santos, referindo-se à guerra civil que arrasou Angola a partir de 1975, quando o país se tornou independente de Portugal. Há menos de duas semanas, os rebeldes emboscaram um trem de refugiados no noroeste do país, matando mais de 250 pessoas. Os rumores na capital sobre a saúde do presidente, que supostamente sofre de câncer de próstata, nunca foram confirmados. Não foram explicadas as razões da resolução do atual presidente, que governa o país desde 1979, embora a medida possa eventualmente ajudar a solucionar a guerra civil, disse um ativista dos direitos humanos. A guerra causou mais de 500.000 mortes e deixou em ruínas a antes próspera economia angolana. A ausência de Dos Santos nas eleições "cria a possibilidade de que a guerra civil chegue ao fim", afirmou Andrea Lira, assessor da organização britânica Human Rights Watch. Além dos mais de meio milhão de mortos, o conflito deixou 3 milhões de refugiados internos no país de 12 milhões de habitantes. "Não fica claro quem o substituirá", acrescentou Lira, "embora o fato crie uma oportunidade para os moderados do partido de promoverem uma nova Angola". O governo prometeu convocar eleições em 2002 e Dos Santos afirmou que o candidato de seu partido será eleito pelo comitê central do MPLA. Dos Santos controlou com mãos de ferro o partido governante, de raízes marxistas e que, desde a independência angolana, recebeu ajuda militar e assessoria do regime cubano de Fidel Castro. As tropas governistas vêm enfrentando por anos seguidos a guerrilha do grupo Unita (União pela Independência Total de Angola). Em 1998, um acordo de paz mediado pela ONU entre o chefe da Unita, Jonas Savimbi, e Dos Santos fracassou, e o governo enviou novamente suas tropas para combater as bases rebeldes.