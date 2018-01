Presidente de Bangladesh internado com complicações cardíacas O presidente de Bangladesh, Iajuddin Ahmed, de 75 anos, foi hospitalizado na tarde de terça-feira por motivo de complicações cardíacas, informou nesta quarta-feira o jornal local New Age. O chefe de Estado foi internado no Hospital Militar de Daca e nesta quarta deverá ser levado ao Mount Elizabeth, em Cingapura. "A equipe médica vai avaliar se o presidente deve ser tratado no exterior", disse Mokhlesur Rahman Chowdhury, secretário de comunicação do presidente. Iajuddin Ahmed, um cientista que estudou na Universidade de Wisconsin (EUA) e em Hannover (Alemanha), é desde setembro de 2002 o presidente de Bangladesh, um cargo sem poderes, pois o governo está nas mãos da primeira-ministra, Khaleda Zia.