Presidente de Benin sai ileso de atentado O presidente de Benin, Yayi Boni, saiu ileso na quinta-feira à noite de um atentado que deixou vários feridos entre os membros da guarda presidencial, segundo informações desta sexta-feira, 16, de emissoras locais de rádio. Segundo as fontes, os autores do ataque, que ainda não foram identificados, dispararam contra o comboio do presidente que visitava a região central de Parakou, a cerca de 400 quilômetros da capital econômica de Benin, Cotonou. "O chefe do Estado está são e salvo", declarou um alto funcionário da Presidência, sem dar mais detalhes sobre as circunstâncias do atentado. O mesmo funcionário também explicou que alguns membros da guarda presidencial tinham sido feridos durante trocas de tiros com os assaltantes. O ataque aconteceu em meio à campanha para as eleições legislativas, que ocorrerão no próximo dia 25 para renovar as 83 cadeiras da Assembléia Nacional que são disputadas por 24 partidos e coalizões. Yayi Boni foi eleito mandatário de Benin em 2006 como candidato independente, após abandonar seu cargo de presidente do Banco Oeste Africano de Desenvolvimento (Boad). Boni, cujo programa de reformas desperta a hostilidade de um setor da classe política nacional, se beneficia do respaldo de uma coalizão integrada por dezenas de partidos políticos.