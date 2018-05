Presidente de Burkina Fasso enfrenta motim nas Forças Armadas

OUAGADOUGOU - O presidente de Burkina Fasso, Blaise Compaoré, dissolveu nesta sexta-feira, 15, por decreto o governo do primeiro-ministro Tertius Zongo e nomeou o coronel Honoré Naberé Traoré novo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, em substituição ao general Dominique Dienderé.

O presidente Compaoré tomou a decisão no meio de uma série de motins registrados há semanas no Exército e que pela primeira vez atingem o regime da segurança presidencial.

Os soldados da guarda presidencial se amotinaram na noite de quinta-feira disparando com artilharia pesada do seu quartel contíguo ao palácio presidencial e em outro quartel situado no centro da capital. Militares de outros regimentos se somaram aos protestos disparando ao ar e saqueando vários comércios em Ouagadougou. Segundo fontes hospitalares, várias pessoas ficaram feridas por balas perdidas.

A capital Ouagadougou parecia uma cidade morta nesta tarde, com o fechamento dos comércios e postos de gasolina, enquanto os militares percorriam as ruas com motos e carros roubados.

No poder há 23 anos, o presidente Compaoré enfrenta, além dos motins nas forças armadas, protestos dos estudantes que exigem que seja esclarecido o falecimento em condições obscuras de um aluno em Koudougou, localidade do centro oeste do país.