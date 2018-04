Presidente de Honduras classifica detenção de sequestro

Zelaya disse ainda que iria se reunir com diplomatas e enfatizou que quer concluir seu mandato, que expira em janeiro de 2010. Pedindo "negociações", ele apelou aos sindicatos, agricultores e sociedade civil hondurenhos que "protestem pacificamente" por seu retorno à presidência.

Zelaya foi detido em sua residência, num suposto golpe militar, poucas horas antes de realizar um referendo sobre mudanças constitucionais que lhe permitiriam concorrer à reeleição. O referendo foi considerado ilegal pela Suprema Corte hondurenha e sofria oposição também dos militares, Congresso e membros do próprio partido de Zelaya. As informações são da Associated Press e Dow Jones.