Presidente de Israel convida Síria para discutir a paz O presidente de Israel, Moshe Katsav, convidou o líder sírio Bashar Assad a participar de negociações de paz. os dois países encontram-se, tecnicamente, em guerra, e Israel ocupa as Colinas de Golan, território reivindicado pela Síria. O governo sírio fez pouco caso da oferta, e uma autoridade considerou-a ?evasiva e problemática?. Como líder cerimonial de Israel, Katsav tem influência política limitada. Sua oferta surge em meio a um debate crescente entre lideranças israelenses sobre como responder às indicações dadas pela Síria no sentido de voltar a discutir a paz. A abertura síria provocou divisões entre a cúpula israelense. O primeiro-ministro Ariel Sharon tem se mantido cético, dizendo que a Síria quer apenas aplacar os Estados Unidos. Ele insiste que os sírios devem retirar seu apoio aos grupos palestinos violentos e que as conversações de paz devem começar do zero. Mas outras autoridades, como o chanceler Silvan Shalom e o ministro das Finanças, Benjamin Netanyahu, dizem que a oferta síria deve ser levada a sério, argumento apoiado por Kastav nesta segunda-feira.