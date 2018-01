Presidente de Israel diz que protestos de etíopes expõem 'feridas' do país

TEL-AVIV, ISRAEL - O presidente de Israel, Reuven Rivlin, disse que os violentos protestos envolvendo os judeus etíopes haviam "exposto uma ferida aberta, sangrando no coração da sociedade israelense" e o país deveria responder a isso. Detentor do cargo apenas cerimonial, Rivlin falou após milhares de manifestantes etíopes entrarem em confronto com a polícia em Tel-Aviv, em uma cena sem precedentes de distúrbios e descontentamento. Os confrontos refletem a frustração disseminada na comunidade etíope, que chegou há três décadas a Israel, mas tornou-se uma "subclasse", enfrentando a pobreza, a criminalidade e o desemprego.

Os israelenses etíopes já realizaram manifestações no passado, mas raramente elas haviam se tornado violentas, e nunca na escala dos distúrbios vistos no domingo. Os manifestantes fecharam uma importante rodovia de Tel-Aviv, lançaram pedras e garrafas contra policiais e viraram uma viatura. Eles foram dispersados com gás lacrimogêneo, jatos d'água e bombas de efeito moral. Mais de 60 pessoas ficaram feridas e 40 foram detidas.

O estopim dos protestos foi uma gravação mostrando um israelense etíope em uniforme do Exército apanhando de dois policiais na semana passada. Nesta segunda-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se reuniu com o soldado etíope agredido, Danas Pakedeh, por policiais israelenses e com líderes dessa comunidade.

