Presidente de Israel diz que Síria atrapalha a paz O presidente de Israel, Moshe Katsav, disse que seu país busca um acordo de paz com o Líbano e a Síria, mas acusou o presidente sírio de sabotar os esforços. O líder da Síria, Bashar Assad, vem criticando o plano de paz para o Oriente Médio proposto pelos Estados Unidos, afirmando que a proposta dá muito peso à situação palestina e põe de lado os problemas que os países próximos têm com Israel. ?Desgraçadamente, o presidente sírio, ao adotar iniciativas diferentes das de seu pai, aumentos o número de problemas entre nós?, disse Katsav. ?Os acordos de paz com Síria e Líbano serão importantes no futuro?, acrescentou, ao conversar com seu colega turco, Ahmet Necdet Sezer.