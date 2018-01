Presidente de Israel é interrogado novamente O presidente de Israel, Moshe Katsav, voltou a ser interrogado nesta quarta-feira na sua casa, em Jerusalém, por oficiais da Polícia Nacional sobre supostos delitos sexuais, entre eles pelo menos duas violações. Fontes policiais disseram que, com essa sessão , terminaram os interrogatórios para investigar pelo menos cinco denúncias por abusos sexuais de ex-funcionárias do presidente, no exercício do cargo e como ministro de governo. A testemunha mais importante é conhecida como "A", que foi secretária presidencial. Sua queixa foi apresentada depois de Katsav denunciar uma tentativa de extorsão. Segundo a imprensa local, "A", que passou uma temporada nos Estados Unidos, exigiu a volta a suas funções e US$ 50 mil. O pedido teria motivado a denúncia do presidente, que em seguida foi acusado de delitos sexuais. Katsav nega as acusações, que considera uma calúnia. O presidente afirma sua inocência e tem declarado a jornalistas que acompanham a investigação que ele e sua família estão "passando por momentos difíceis". Depois de analisar as declarações de Katsav e das mulheres que o acusaram, não identificadas publicamente, as autoridades policiais apresentarão suas conclusões ao assessor jurídico do governo, Menachem Mazuz. É ele quem pode recomendar, ou não, que o presidente seja processado. Katsav também é suspeito de favorecer determinados presos, aproveitando sua atribuição de conceder indultos. Ele será interrogado sobre o caso na próxima semana.